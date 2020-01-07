ФОТО | В соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение

Православные христиане отмечают Рождество по юлианскому календарю, который отличается от григорианского на 13 дней. "По старому стилю" Рождество празднуют Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православная церковь, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты.

Поздравляем православных христиан, празднующих сегодня Рождество Христово, со светлым праздником!