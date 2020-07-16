ФОТО | В следующем году в Таллинне соберется крупнейший в мире парусный флот

По словам вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева, прибытие регаты The Tall Ships Races в столицу сопоставимо с олимпийской регатой в Пирита, прошедшей 40 лет назад.

”Прием такого грандиозного парусного флота является большой честью и признанием для Таллинна как достойного портового города, а с другой стороны, это является результатом систематической работы, что еще больше упрочивает позиции Таллинна на карте европейских морских городов. Сотни судов, которые будут пришвартованы в порту Ванасадам, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера, порту Каларанна и у Батарейной морской крепости следующим летом, станут впечатляющим зрелищем как для жителей города, так и для тысяч посетителей столицы”, — сказал Белобровцев, добавив, что, например, регату, останавливавшуюся в Турку на четыре дня в 2017 году, посетило более полумиллиона человек, что принесло доходы от туризма в размере 32 миллионов евро.

Учебную регату The Tall Ships Races отличает уникальный состав экипажей: по крайней мере, половина членов команды — юноши и девушки в возрасте 15–25 лет из разных стран, отобранные из сотен претендентов в своей стране, многие из которых совершают свое первое в жизни морское путешествие. Эстонская молодежь также может участвовать в регате, если пожелает, поскольку Таллинн как портовый город финансово поддерживает участие более 200 юных моряков в этапах регаты. Принятие заявок начнется в сентябре. Помимо молодежи, на каждом парусном судне также есть профессиональная команда, которая обеспечивает безопасность и интенсивную программу обучения парусному делу.

”Одним из объектов основного внимания Таллинна как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 года как раз и является Балтийское море. К сожалению, Балтийское море — одно из самых загрязненных морей в мире, которое испытывает сильное воздействие человека, но его будущее — в руках каждого из нас. Все мы можем своей деятельностью как на море, так и на суше способствовать сохранению Балтийского моря и здешней экосистемы. Я по-настоящему рад, что ”зеленый” образ мышления заложен и в основе парусной регаты The Tall Ships Races. Таллинн тоже неотступно придерживается природосберегающих принципов”, — добавил Белобровцев.