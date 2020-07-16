16.07.2020, 18:24

ФОТО | В следующем году в Таллинне соберется крупнейший в мире парусный флот


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ФОТО | В следующем году в Таллинне соберется крупнейший в мире парусный флот
Erlend Staub

В середине лета следующего года в Таллинне пройдет международная учебная парусная регата The Tall Ships Races 2021, которая соберет в портах столицы Эстонии самый большой в мире парусный флот . Регата привлечет в столицу десятки тысяч посетителей, что, в свою очередь, принесет доходы от туризма, исчисляющиеся десятками миллионов евро. Учебная парусная регата The Tall Ships Races пройдет в Таллине 15–18 июля.

По словам вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева, прибытие регаты The Tall Ships Races в столицу сопоставимо с олимпийской регатой в Пирита, прошедшей 40 лет назад.

”Прием такого грандиозного парусного флота является большой честью и признанием для Таллинна как достойного портового города, а с другой стороны, это является результатом систематической работы, что еще больше упрочивает позиции Таллинна на карте европейских морских городов. Сотни судов, которые будут пришвартованы в порту Ванасадам, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера, порту Каларанна и у Батарейной морской крепости следующим летом, станут впечатляющим зрелищем как для жителей города, так и для тысяч посетителей столицы”, — сказал Белобровцев, добавив, что, например, регату, останавливавшуюся в Турку на четыре дня в 2017 году, посетило более полумиллиона человек, что принесло доходы от туризма в размере 32 миллионов евро.

Учебную регату The Tall Ships Races отличает уникальный состав экипажей: по крайней мере, половина членов команды — юноши и девушки в возрасте 15–25 лет из разных стран, отобранные из сотен претендентов в своей стране, многие из которых совершают свое первое в жизни морское путешествие. Эстонская молодежь также может участвовать в регате, если пожелает, поскольку Таллинн как портовый город финансово поддерживает участие более 200 юных моряков в этапах регаты. Принятие заявок начнется в сентябре. Помимо молодежи, на каждом парусном судне также есть профессиональная команда, которая обеспечивает безопасность и интенсивную программу обучения парусному делу.

”Одним из объектов основного внимания Таллинна как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022 года как раз и является Балтийское море. К сожалению, Балтийское море — одно из самых загрязненных морей в мире, которое испытывает сильное воздействие человека, но его будущее — в руках каждого из нас. Все мы можем своей деятельностью как на море, так и на суше способствовать сохранению Балтийского моря и здешней экосистемы. Я по-настоящему рад, что ”зеленый” образ мышления заложен и в основе парусной регаты The Tall Ships Races. Таллинн тоже неотступно придерживается природосберегающих принципов”, — добавил Белобровцев.

Регата The Tall Ships Races 2021, которая посетит Таллинн, будет включать в себя около ста кораблей, среди которых как исторические парусники, впервые посещающие Таллинн, так и современные океанские яхты. Регистрация судов для регаты начнется в начале 2021 года, а окончательный список будет объявлен весной. Традиционно участвуют в регате Alexander von Humboldt II (длиной 57 м и высотой 36,85 м), Christian Radich (длиной 62 м и высотой 33 м), Dar Mlodziezy (длиной 94,8 м и высотой 50 м) и Statsraad Lehmkuhl (длиной 84,6 м и высотой 48 м).

Грандиозный морской праздник с самым большим в мире парусным флотом пройдет в четырех портах центра Таллинна — в порту Ванасадам, Летной гавани, в портовом городке Ноблесснер, порту Каларанна и в Батарейной морской крепости. Развлекательную программу как на суше, так и на море представят артисты из Эстонии и других уголков мира. Будут открыты кафе под открытым небом, детские площадки, рыбный рынок, ремесленная ярмарка, а также десятки парусников будут ждать гостей на борту.

Учебная парусная регата The Tall Ships Races 2021 пройдет с 27 июня по 3 августа 2021 года в Балтийском море с остановкой в портовых городах Клайпеда, Турку, Таллинн, Мариехамн и Щецин. Регата остановится в Таллинне с 15 по 18 июля. Целью учебной регаты — привлечь и обучить молодежь, а также обратить ее внимание на текущее состояние морской среды и охрану природы. Самая первая регата The Tall Ships Races проводилась в 1956 году по маршруту из Торки (Великобритания) в Лиссабон (Португалия), когда в соревнованиях приняли участие 20 больших парусных судов.

Erlend Staub
Erlend Staub
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