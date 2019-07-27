ФОТО: В Синимяэ почтили память погибших в битве 1944 года
Сегодня в Ида-Вирумаа у мемориала в честь погибших в ходе сражения в Синимяэ в 1944 году прошла памятная церемония.
Сегодня в Ида-Вирумаа у мемориала в честь погибших в ходе сражения в Синимяэ в 1944 году прошла памятная церемония.
Церемония, в которой участвовали около 200 человек, прошла спокойно, к мемориалу возложили венки, сообщает rus.err.ee со ссылкой на нарвского корреспондента ERR.
Бой наступающих частей Красной Армии с немецкими войсками под Синимяэ продолжался с 25 июля по 12 августа 1944 года. Эта битва считается самой кровопролитной на территории Эстонии за всю историю страны. Точное число погибших неизвестно, но, по оценкам, только эстонцев под Синимяэ погибло около 2500 человек. В результате боевых действий была разрушена вся гражданская инфраструктура.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Известный тренер выболтала семейную тайну Кабаевой
Ученые назвали десять самых позорных грамматических ошибок
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск