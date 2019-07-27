27.07.2019, 14:07

ФОТО: В Синимяэ почтили память погибших в битве 1944 года


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Синимяэ почтили память погибших в битве 1944 года
Foto: Dmitri Fedotkin

Сегодня в Ида-Вирумаа у мемориала в честь погибших в ходе сражения в Синимяэ в 1944 году прошла памятная церемония.

Церемония, в которой участвовали около 200 человек, прошла спокойно, к мемориалу возложили венки, сообщает rus.err.ee со ссылкой на нарвского корреспондента ERR.

Бой наступающих частей Красной Армии с немецкими войсками под Синимяэ продолжался с 25 июля по 12 августа 1944 года. Эта битва считается самой кровопролитной на территории Эстонии за всю историю страны. Точное число погибших неизвестно, но, по оценкам, только эстонцев под Синимяэ погибло около 2500 человек. В результате боевых действий была разрушена вся гражданская инфраструктура.

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