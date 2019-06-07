ФОТО: В штаб-квартире ООН проходит голосование по кандидатуре Эстонии в члены Совета Безопасности

Голосование проходит в несколько туров, Эстонии нужно заручиться поддержкой 129 стран. Прямым и реальным конкурентом нашей страны является Румыния.

Тем самым подводится итог многолетней работы, ведь свою кандидатуру Эстонии выставила еще в 2005 году.

Эстонскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет президент Керсти Кальюлайд, в нее входят также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и представитель ЭР в ООН Свен Юргенсон.

Возможно, что сегодня придется провести четыре тура голосования. Если победители не определятся, то процесс продолжится в другой назначенный для этого день. Теоретически, выборы новых непостоянных членов СБ могут затянуться на недели.