ФОТО: В штаб-квартире ООН проходит голосование по кандидатуре Эстонии в члены Совета Безопасности
Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.
Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит голосование по выборам новых пяти непостоянных членов Совета Безопасности на период 2020-2021 годы.
Голосование проходит в несколько туров, Эстонии нужно заручиться поддержкой 129 стран. Прямым и реальным конкурентом нашей страны является Румыния.
Тем самым подводится итог многолетней работы, ведь свою кандидатуру Эстонии выставила еще в 2005 году.
Эстонскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет президент Керсти Кальюлайд, в нее входят также министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и представитель ЭР в ООН Свен Юргенсон.
Возможно, что сегодня придется провести четыре тура голосования. Если победители не определятся, то процесс продолжится в другой назначенный для этого день. Теоретически, выборы новых непостоянных членов СБ могут затянуться на недели.
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