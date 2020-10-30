ФОТО | В шаре со шпиля церкви на Сааремаа обнаружили послание из прошлого

Шпиль расположенной на Сааремаа церкви Кихельконна украшает шар с петухом — оказалось, что внутри этого шара в медном цилиндре хранился написанный 120 лет назад текст, передает RusERR.
"Внутри точно будет бумага с важным текстом о строительстве церкви и мастерах", — сказал, вскрывая цилиндр на глазах публики, искусствовед и реставратор Юхан Килуметс, и так и оказалось.
"Этот изготовленный из меди и позолоченный шар является подарком готландского крестьянина Петера Вакрёма и был пожертвован по случаю завершения строительства шпиля. Покровителем церкви был фон Линген из Кууснымме, а пастором — Мазинг", — зачитал письмо Килуметс.
Наибольшее удивление собравшихся вызвал тот факт, что шар был позолоченным, и теперь общине предстоит решить непростую задачу. "Было бы разумно найти средства и возможности снова покрыть шар позолотой", — считает пастор Кихельконнаской церкви Рене Рейнсоо.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Что Кадыров сделал с чеченцем, бросившим банку в москвича в метро
"Когда Соломон только пришел в «Шахтер» – у него мяч не отберешь"
55-летняя женщина умерла во время любовных утех