ФОТО | В шаре со шпиля церкви на Сааремаа обнаружили послание из прошлого

"Внутри точно будет бумага с важным текстом о строительстве церкви и мастерах", — сказал, вскрывая цилиндр на глазах публики, искусствовед и реставратор Юхан Килуметс, и так и оказалось.

"Этот изготовленный из меди и позолоченный шар является подарком готландского крестьянина Петера Вакрёма и был пожертвован по случаю завершения строительства шпиля. Покровителем церкви был фон Линген из Кууснымме, а пастором — Мазинг", — зачитал письмо Килуметс.

Наибольшее удивление собравшихся вызвал тот факт, что шар был позолоченным, и теперь общине предстоит решить непростую задачу. "Было бы разумно найти средства и возможности снова покрыть шар позолотой", — считает пастор Кихельконнаской церкви Рене Рейнсоо.

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