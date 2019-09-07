07.09.2019, 14:41
ФОТО | В Сангасте вручную посеяли самый известный эстонский сорт ржи. Ему исполняется 145 лет(9)
Чтобы отметить день рождения сорта ржи "Сангасте", которому в будущем году исполнится 145 лет, и 175 лет со дня рождения его селекционера графа Берга, сегодня на одном участке пахотной земли Kesa-Agro OÜ в Сангасте вручную сеяли этот самый известный эстонский сорт ржи.
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