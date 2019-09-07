07.09.2019, 14:41

ФОТО | В Сангасте вручную посеяли самый известный эстонский сорт ржи. Ему исполняется 145 лет

 (9)
rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 34 pilti
Käsitsi rukkikülv Sangastes Foto: Argo Ingver

Чтобы отметить день рождения сорта ржи "Сангасте", которому в будущем году исполнится 145 лет, и 175 лет со дня рождения его селекционера графа Берга, сегодня на одном участке пахотной земли Kesa-Agro OÜ в Сангасте вручную сеяли этот самый известный эстонский сорт ржи.

Посеянную сегодня рожь в следующем году и пожнут так же вручную, следуя традициям 145-летней давности, а затем сложат на полях в снопы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: