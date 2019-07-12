ФОТО | В Саммули прошли уникальные соревнования: таскали канистры и манекены

rus.delfi.ee EST

Сегодня на берегу озера Вильянди в Саммули прошли профессиональные соревнования спасателей. Впервые в истории подобных мероприятий они проводились в пяти категориях.