12.07.2019, 18:44
ФОТО | В Саммули прошли уникальные соревнования: таскали канистры и манекены
Сегодня на берегу озера Вильянди в Саммули прошли профессиональные соревнования спасателей. Впервые в истории подобных мероприятий они проводились в пяти категориях.
Помимо пожарных, лучших представителей своей профессии определяли саперы, сотрудники отделов по надзору за безопасностью, а также административные работники.
Среди упражнений — развертывание пожарных рукавов, подъем на высоту четвертого этажа 20-килограммовых канистр, перенос 85-килограммового маникена, прохождение полосы препятствий.
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