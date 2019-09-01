01.09.2019, 15:44

ФОТО | В ряде эстонских школ День знаний отметили сегодня!

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rus.delfi.ee
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Galerii: 16 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Многие эстонские школы проведут торжественные линейки завтра, во вторник. Однако в некоторых отметили День знаний — начало нового учебного года — отметили 1 сентября.

Одна из галерей сделана нашим фотокорреспондентом в таллиннском Английском колледже, а другая (ниже) — в Пярнуской основной школе (Pärnu vanalinna põhikool).

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