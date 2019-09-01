ФОТО | В ряде эстонских школ День знаний отметили сегодня!

Многие эстонские школы проведут торжественные линейки завтра, в понедельник. Однако в некоторых отметили День знаний — начало нового учебного года — отметили 1 сентября.
Одна из галерей сделана нашим фотокорреспондентом в таллиннском Английском колледже, а другая (ниже) — в Пярнуской основной школе (Pärnu vanalinna põhikool).
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