ФОТО | В Риге открыт логистический центр Lidl, который будет обслуживать и Эстонию

"Разом будет открыто несколько магазинов в разных городах Эстонии, но когда именно это произойдет, я пока сказать не могу. Одно точно: это случится уже в этом году”, — сказала руководитель коммуникационной службы Lidl Катрин Сеппель.

Как пишет rus.delfi.lv, предприятие ООО Lidl Latvija отмечает, что открытие логистического центра Lidl Latvija станет основой для начала его деятельности в Латвии и Эстонии. Мероприятие по открытию логистического центра прошло онлайн. В нем приняли участие представители предприятия, строительных компаний и партнеры Lidl Latvija.

Логистический центр Lidl Latvija на ул. Дзелзавас, 131 в Риге был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. Его площадь составляет 51 000 кв. м. В логистическом центре находится также головной офис компании. В строительство логистического центра Lidl Latvija, начатое в 2018 году, вложено более 55 млн евро.