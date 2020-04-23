ФОТО | В реку Пуртсе выпустили 15000 мальков лосося

Пылулаский отдел рыбоводства RMK заселил этой весной в реку Пуртсе мальков лосося с целью восстановить естественное размножение вида. ”Исторически река Пуртсе считается одной из лучших лососевых рек в Эстонии. Но в результате производства сланцевого масла, которое началось в Кивиыли в 1930-х годах, она была сильно загрязнена”, — отметил Куннар Клаас, глава отдела рыбоводства RMK Пылула. — ”Хоть качество воды в реке с момента обретения независимости улучшилось, проблему создают неочищенные остаточные загрязнения на дне реки и другие препятствия для миграции.”

По словам Куннара Клааса, двухлетки и большая часть годовиков лосося достаточно велики, чтобы через несколько недель быть готовыми мигрировать из реки в море. В море лосось имеет лучшие условия для пропитания, чем в реке. Пищевая миграция длится 2-4 года. За это время лосось мигрирует в центральную и южную части Балтийского моря. Прежде чем покинуть реки, молодые рыбы запоминают особенности, а именно запах домашней реки и по достижению половой зрелости возвращаются нереститься в ту же реку. Около половины одногодок еще физиологически не готовы мигрировать в море. Они останутся в реке на год, а весной следующего года отправятся в море. ”Примерно 500 двухлеткам, заселенным в реку, были поставлены индивидуальные метки, которые позволят ученым изучить миграцию и скорость роста лосося и оценить вылов”, — объяснил Клаас, добавив, что у всех выпущенных мальков отрезан жировой плавник, чтобы была возможность отличить их от диких рыб.

”Для заселенной молоди речная среда является совершенно новой, на адаптацию понадобится 1-2 недели. Следует подчеркнуть, что промысел недоросшего лосося запрещен законом, а в качестве наказания установлен солидный штраф”, — отметил глава департамента рыбоводства RMK.

Foto: Matti Kämärä, Põhjarannik

Заселение рыбы в реку Пуртсе является частью национальной программы пополнения запасов рыбы и частью проекта Life IP CleanEST, осуществляемого Министерством окружающей среды. По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Харри Лийва, цель проекта заключается, помимо прочего, в том, чтобы вернуть жизнь тем водоемам, где она была нарушена в результате деятельности человека. В дополнение к очистке водоемов и устранению остаточного загрязнения, в течение 10 лет в рамках проекта будут восстановлены нерестилища рыб в реках Вирумаа. ”CleanEST — это целевой пилотный проект, который определит, может ли данный способ очистки водоемов быть использован на других объектах Эстонии и Европы,” — добавил вице-канцлер.