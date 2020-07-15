15.07.2020, 17:37

ФОТО | В Раквере рядом с площадкой для отдыха обрушилась стена


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ФОТО | В Раквере рядом с площадкой для отдыха обрушилась стена
Раквереская горуправа

Сегодня в первой половине дня в Раквере обрушилась находившаяся рядом с площадкой для отдыха стена бывшего каретника (сарая для карет).

Площадку, расположенную на улице Пикк, оградили специальной лентой.

Раквереская горуправа

По словам заместителя мэра Раквере Райнера Милтопа, горуправа привлечет эксперта, чтобы оценить состояние старых стен. Мэрия также готовит ходатайство о выделении дополнительных средств для консервации исторических стен.

Раквереская горуправа
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