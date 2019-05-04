ФОТО: В район Кристийне в Таллинне съехались байкеры из связанного с криминалом мотоклуба(14)
Байкеры из скандально известного скандинавского мотоклуба Bandidos MC собрались в районе Кристийне, где находится таллиннский филиал их клуба.
Байкеры из скандально известного скандинавского мотоклуба Bandidos MC собрались в районе Кристийне, где находится таллиннский филиал их клуба.
Так как Кристийне является жилым районом, то полиция раздала прибывшим из-за границы гостям руководства к поведению и объяснила правила поведения в общественном месте, а также обзор местных законов.
Действующий в 22 странах Bandidos MC имеет криминальную славу. ”Мы — те, от кого наши родители нас предостерегали”, — гласит их слоган. В Скандинавии клуб известен как клуб, связанный с организованной преступностью.
Поскольку после сходки состоится открытие сезона в Пярну, то количество байкеров, которые прибудут в Эстонию, будет больше обычного. В связи с этим полиция направит дополнительные силы в порты, где водителей будут проверять на трезвость, а также на шоссе Таллинн-Пярну.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.