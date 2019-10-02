ФОТО: В Пыхья-Таллинне закончен еще один дорожный ремонт
Начатый в августе ремонт тротуара на ул. Лыйме успешно завершен. В результате отремонтирован отрезок тротуара длиной почти 200 метров и шириной 3,25 метра со стороны нечетных номеров домов.
Начатый в августе ремонт тротуара на ул. Лыйме успешно завершен. В результате отремонтирован отрезок тротуара длиной почти 200 метров и шириной 3,25 метра со стороны нечетных номеров домов.
Также на этом отрезке появились два тротуара: на перекрестке ул. Лыйме и Пуувилла и возле дома номер 7.
”График дорожных работ был соблюден и амортизированный участок тротуара был обновлен в срок. Я рад, что для обеспечения безопасности местных жителей там появились два новых тротуара. Хорошо, что не забыли о слабо видящих людях — тротуары оборудованы плиткой со специальной текстурой”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Дорожно-строительные работы произведены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подрядчиком OÜ Infraroad. Договорная стоимость работ составила порядка 81 000 евро.
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