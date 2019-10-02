ФОТО: В Пыхья-Таллинне закончен еще один дорожный ремонт

Также на этом отрезке появились два тротуара: на перекрестке ул. Лыйме и Пуувилла и возле дома номер 7.

”График дорожных работ был соблюден и амортизированный участок тротуара был обновлен в срок. Я рад, что для обеспечения безопасности местных жителей там появились два новых тротуара. Хорошо, что не забыли о слабо видящих людях — тротуары оборудованы плиткой со специальной текстурой”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Дорожно-строительные работы произведены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подрядчиком OÜ Infraroad. Договорная стоимость работ составила порядка 81 000 евро.