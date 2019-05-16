16.05.2019, 18:30
ФОТО: В Пыхья-Таллинне скрестили нынешних министров и Эдгара Сависаара(3)
зачем?!
Читатель Delfi отправил фотографии из Пыхья-Таллинна, где были развешаны плакаты с известными политиками.
Читатель Delfi отправил фотографии из Пыхья-Таллинна, где были развешаны плакаты с известными политиками.
По всему району Пыхья-Таллинн сегодня были замечены портреты нынешних министров. Но это не просто фотографии, а смесь нескольких. Примечательно, что на всех виднеется одно лицо — Эдгара Сависаара.
Пока неизвестно, кто это сделал. Если у вас есть другие снимки и догадки, кто так хорошо умеет пользоваться программами для обрабатывания фото, пишите на rus@delfi.ee.
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