16.05.2019, 18:30

ФОТО: В Пыхья-Таллинне скрестили нынешних министров и Эдгара Сависаара

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зачем?!
rus.delfi.ee
EST 7
Savisaar ja ministrid
Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi отправил фотографии из Пыхья-Таллинна, где были развешаны плакаты с известными политиками.

По всему району Пыхья-Таллинн сегодня были замечены портреты нынешних министров. Но это не просто фотографии, а смесь нескольких. Примечательно, что на всех виднеется одно лицо — Эдгара Сависаара.

Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja
Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja
Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja

Пока неизвестно, кто это сделал. Если у вас есть другие снимки и догадки, кто так хорошо умеет пользоваться программами для обрабатывания фото, пишите на rus@delfi.ee.

Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja
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