ФОТО: В Пыхья-Таллинне скрестили нынешних министров и Эдгара Сависаара

По всему району Пыхья-Таллинн сегодня были замечены портреты нынешних министров. Но это не просто фотографии, а смесь нескольких. Примечательно, что на всех виднеется одно лицо — Эдгара Сависаара.

Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja

Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja

Savisaar ja ministrid Foto: Delfi lugeja

Пока неизвестно, кто это сделал. Если у вас есть другие снимки и догадки, кто так хорошо умеет пользоваться программами для обрабатывания фото, пишите на rus@delfi.ee.