ФОТО | В пятницу открывается выставка ”Балтийской цепи 30". Заглянем туда уже сегодня!

Экспозиция ”Балтийской цепи 30. Одна история, два миллиона рассказов” — это интерактивная экспозиция о непрерывной живой цепи длинной в 600 км, в которую люди выстроились 23 августа 1989 года в Эстонии, Латвии, Литве.

Экспозиция рассказывает о том историческом дне, который произошел 30 лет назад, а также напоминает о 80-летии со дня подписания Советским Союзом и Германией тайного пакта Молотова-Риббентропа. В то же время, экспозиция посвящена всем людям, которые в этот день стояли в Балтийской цепи или переживали это событие в стороне. В фокусе экспозиции будут истории простых людей и их рассказы об участии в Балтийской цепи, показав событие с разных сторон и придав воспоминаниям о нем свежий углы зрения.

Временная экспозиция откроется для посетителей ровно через 30 лет после Балтийской цепи, т.е. 23 августа, в 19 часов вечера. Экспозиция будет открыта для всех желающих до конца ноября.

Билет на выставку в день открытия стоит 3 евро, для посетителей 1989 года рождения вход бесплатный.