26.10.2019, 12:49

ФОТО | В Пярну собиралось правление EKRE, Будет ли назначен новый министр?

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rus.delfi.ee
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Foto: Argo Ingver

В Пярну собралось правление EKRE. Идет обсуждение, кого назначить на пост министра внешней торговли и информации вместо Керт Кинго, которая подала заявление об отставке.

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