ФОТО | В Пярну полиция получила новомодные средства патрулирования
Этим летом полицейские Пярнуского отделения полиции впервые будут патрулировать и на электрических самокатах.
Этим летом полицейские Пярнуского отделения полиции впервые будут патрулировать и на электрических самокатах.
На этой неделе Пярнуское отделение полиции получило два электрических самоката, на которых полицейские будут патрулировать прежде всего в парках, на пешеходно-велосипедных дорожках, в районе пляжа и у реки.
„Полицейские на самокатах будут патрулировать в многолюдных местах, так мы сможем быть ближе к людям и, если потребуется, быстро оказать помощь", — сказал руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.
"Самокаты достаточно быстры и это их самый большой плюс. Конечно же, полицейские будут продолжать патрулировать и пешком, но самокаты дадут нам возможность покрывать большие расстояния за более короткое время. В некоторых случаях добраться до нуждающегося в помощи человека на самокате можно даже быстрее, чем на автомобиле", — пояснил Мурумаа.
Руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас сказал, что электрические самокаты в полиции — это своего рода пилотный проект, так как нигде ранее в полиции Эстонии электрические самокаты не использовались.
„Начнем с двух самокатов и посмотрим, как будет работать так называемый самокатный патруль и насколько эффективным он окажется. Время покажет, будут ли они использоваться не только в Пярну. Я считаю, что самокаты — хорошая помощь полицейским, летом мы будем еще более заметны на улицах и сможем реагировать на вызовы более гибко", — добавил он.
Полицейские получили самокаты в понедельник, сейчас проводится их тестирование, а также обучение полицейских. В патруле электросамокаты в Пярну можно будет увидеть с 1 июня.
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