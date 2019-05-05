ФОТО: В Пярну накануне открыли мотосезон — как это было

Тем не менее, присутствовали как мэр Пярну Ромек Козенкраниус, так и члены нашумевшего мотоклуба Bandidos — последние только нанесли визит вежливости и до начала парада уехали на праздник своего клуба в Таллинн.

В связи с состоявшимся вчера в Пярну открытием мотосезона и проходящим в эти выходные в Таллинне мероприятием мотоклуба Bandidos полицейские большими силами находятся на дорогах и в портах, чтобы успокаивать движение и проверять трезвость водителей.