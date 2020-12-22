ФОТО | В преддверии Рождества торговые центры в Таллинне забиты битком — зато требования безопасности соблюдаются

За пару дней до начала Рождества торговые центры в Таллинне, несмотря на коронавирус, кишат людьми, как обычно и происходит в предпраздничное время. Люди ищут подарки и закупают продукты.
В самых больших столичных торговых центрах — Kaubamaja, Solaris, Stockmann, Rocca al Mare, Ülemiste и Lasnamäe Centrum было мн ого народу, как это и бывает из года в год перед Рождеством.
В основном посетители придерживались требований безопасности: носили маски и сохраняли дистанцию с другими. Все же в некоторых местах заметно большое скопление народа, как на кассе в продуктовом или в магазине электроники.
В торговых центрах следят за порядком полицейские и охранники, которые напоминают о требовании надеть маску тем, кто ходит по центру без нее.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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