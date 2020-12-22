ФОТО | В преддверии Рождества торговые центры в Таллинне забиты битком — зато требования безопасности соблюдаются

В самых больших столичных торговых центрах — Kaubamaja, Solaris, Stockmann, Rocca al Mare, Ülemiste и Lasnamäe Centrum было мн

ого народу, как это и бывает из года в год перед Рождеством.

В основном посетители придерживались требований безопасности: носили маски и сохраняли дистанцию с другими. Все же в некоторых местах заметно большое скопление народа, как на кассе в продуктовом или в магазине электроники.

В торговых центрах следят за порядком полицейские и охранники, которые напоминают о требовании надеть маску тем, кто ходит по центру без нее.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!