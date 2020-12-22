22.12.2020, 17:57

ФОТО | В преддверии Рождества торговые центры в Таллинне забиты битком — зато требования безопасности соблюдаются

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Kaubanduskeskused on enne pühi rahvast täis Foto: Andres Putting

За пару дней до начала Рождества торговые центры в Таллинне, несмотря на коронавирус, кишат людьми, как обычно и происходит в предпраздничное время. Люди ищут подарки и закупают продукты.

В самых больших столичных торговых центрах — Kaubamaja, Solaris, Stockmann, Rocca al Mare, Ülemiste и Lasnamäe Centrum было мн
ого народу, как это и бывает из года в год перед Рождеством.

В основном посетители придерживались требований безопасности: носили маски и сохраняли дистанцию с другими. Все же в некоторых местах заметно большое скопление народа, как на кассе в продуктовом или в магазине электроники.

В торговых центрах следят за порядком полицейские и охранники, которые напоминают о требовании надеть маску тем, кто ходит по центру без нее.

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