14.02.2020, 17:03

ФОТО | В последний путь проводили известного эстонского журналиста и педагога


EST
Galerii: 66 pilti
Agu Uudelepa ärasaatmine Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в таллиннской церкви Яани коллеги, родственники и друзья попрощались с известным эстонским журналистом и специалистом по коммуникации Агу Ууделеппом.

Агу Ууделепп ушел из жизни после тяжелой и длительной болезни: он страдал раком легких.

Ууделепп работал в новостной редакции Эстонского радио, в различных коммуникационных структурах, в последние годы - в коммуникационном центре НАТО.

В педагогической сфере он трудился в ТТУ, а также на должности доцента в Эстонской школе бизнеса (Estonian Business School).

В социальных сетях соболезнования в связи со смертью Ууделеппа выразила президент ЭР Керсти Кальюлайд.

Читайте также: