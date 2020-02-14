ФОТО | В последний путь проводили известного эстонского журналиста и педагога
Сегодня в таллиннской церкви Яани коллеги, родственники и друзья попрощались с известным эстонским журналистом и специалистом по коммуникации Агу Ууделеппом.
Сегодня в таллиннской церкви Яани коллеги, родственники и друзья попрощались с известным эстонским журналистом и специалистом по коммуникации Агу Ууделеппом.
Агу Ууделепп ушел из жизни после тяжелой и длительной болезни: он страдал раком легких.
Ууделепп работал в новостной редакции Эстонского радио, в различных коммуникационных структурах, в последние годы - в коммуникационном центре НАТО.
В педагогической сфере он трудился в ТТУ, а также на должности доцента в Эстонской школе бизнеса (Estonian Business School).
В социальных сетях соболезнования в связи со смертью Ууделеппа выразила президент ЭР Керсти Кальюлайд.
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