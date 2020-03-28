ФОТО | В последний путь проводили бывшего вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу
17 марта ушел из жизни известный политик и бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу. Сегодня его проводили в последний путь.
17 марта ушел из жизни известный политик и бывший вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу. Сегодня его проводили в последний путь.
Сарапуу родился в 1953 году, работал в сельском хозяйстве — главным инженером совхоза Аллику, руководителем ремонтно-строительных предприятий в Пайде (до 1988 года).
В 1988-89 году был первым секретарем Пайдеского райкома КПЭ, затем старейшиной Ярваского уезда (1989-1997)
Сарапуу входил в правление Eesti Maapank 1997–1998, в правление и совет ATKO Grupp (2001). Был членом волостного совета Роосна-Аллику и депутатом Рийгикогу XI созыва.
В апреле 2011 года приступил к работе вице-мэром Таллинна. С 2006 года входил в Центристскую партию, состоял членом ее правления.
Супруга Арво — руководитель фракции Центристской партии в Рийгикогу Керсти Сарапуу. У них пять детей.
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