ФОТО | В последний путь проводили бывшего командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Керта

В связи с установленными в стране ограничениями панихида была проведена в соответствии с требованиями, на ней присутствовали члены семьи и близкие друзья. Силы обороны почтили память своего лидера на закрытом мероприятии на территории Генерального штаба.

Отпевание началось сегодня, в воскресенье в 14.00 в церкви Св. Иоанна в Таллинне, после чего последовали похороны на кладбище Сил обороны только с участием семьи и родственников.

Гроб генерала перевозили на лафете от церкви Св. Иоанна на кладбище Сил обороны в направлении площади Свободы — (левый поворот перед зданием городской администрации) — бульвар Каарли — Пярнуское шоссе — улица Лийвалайя — улица Юхкентали — Фильтри Дорога.

По дороге на кладбище процессия остановилась на территории Генштаба Сил обороны. Там память скончавшегося командующего почтили салютом из огнестрельного оружия и пушек.

В воинских частях Сил обороны и кайтселийта были подняты национальные флаги.

Генерал-лейтенант Йоханнес Керт, родившийся 3 декабря 1959 года, скончался 4 марта этого года. Он руководил Силами обороны с 1996 по 2000 год.

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