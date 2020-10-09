ФОТО | В последний путь отправляют старейшину волости Ляэнеранна, погибшего после инцидента с квадроциклом

19 сентября старейшина волости Ляэнеранна Микк Пиккметс вместе с 4-летним сыном попали в аварию на квадроцикле. Ребенок не сильно пострадал, так как был в шлеме, а у старейшины шлема не было. Пиккметс скончался в больнице от полученных травм 29 сентября.

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