09.10.2020, 17:06
ФОТО | В последний путь отправляют старейшину волости Ляэнеранна, погибшего после инцидента с квадроциклом(1)
В Таллинне проходит прощание со старейшиной волости Ляэнеранна Микком Пиккметсом, который скончался после того, как перевернулся на квадроцикле.
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