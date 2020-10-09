09.10.2020, 17:06
ФОТО | В последний путь отправляют старейшину волости Ляэнеранна, погибшего после инцидента с квадроциклом(2)
В Таллинне проходит прощание со старейшиной волости Ляэнеранна Микком Пиккметсом, который скончался после того, как перевернулся на квадроцикле.
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