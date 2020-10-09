09.10.2020, 17:06

ФОТО | В последний путь отправляют старейшину волости Ляэнеранна, погибшего после инцидента с квадроциклом

 (2)
EST
Galerii: 73 pilti
Mikk Pikkmetsa ärasaatmine Foto: Kaspar Pokk

В Таллинне проходит прощание со старейшиной волости Ляэнеранна Микком Пиккметсом, который скончался после того, как перевернулся на квадроцикле.

19 сентября старейшина волости Ляэнеранна Микк Пиккметс вместе с 4-летним сыном попали в аварию на квадроцикле. Ребенок не сильно пострадал, так как был в шлеме, а у старейшины шлема не было. Пиккметс скончался в больнице от полученных травм 29 сентября.

Читайте также: