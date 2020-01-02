ФОТО: В помещении Совбеза ООН установили флаг Эстонии

В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в четверг прошла церемония установки флагов пяти стран, которые с 1 января 2020 года стали непостоянными членами Совета Безопасности всемирной организации, в том числе Эстонии, пишет rus.err.ee.
На церемонии выступил с речью постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.
В Совбез ООН входят 15 стран, из которых США, Россия, Франция, Великобритания и Китай являются постоянными членами.
Вместе с Эстонией непостоянными членами стали Нигер, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины. Продолжат свое членство Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР.
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