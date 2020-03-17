ФОТО: В полночь границы Эстонии закрылись. К их охране будет привлечен Кайтселийт

Условием является то, что эти люди по приезду в Эстонию должны, согласно решению правительства, находиться в изоляции у себя дома или месте проживания так, чтобы не контактировать с другими людьми.
Для людей, остающихся в Эстонии, действует требование оставаться дома две недели
Въезжать в страну и проезжать транзитом разрешается транспорту, осуществляющему международные перевозки грузов, и людям, которые оказывают жизненно важные услуги, например, работники здравоохранения, у которых отсутствуют симптомы болезни.
Транзитом Эстонию могут проезжать также иностранцы, следующие в свою страну, но в случае, если у них нет симптомов вируса. В этом случае нет требования 14-дневной изоляции при условии, что через Эстонию они проезжают по специальному разрешению и без промедления.
"Мы понимаем, что ситуация серьезно отличается от обычной, но, учитывая то, что многие люди уже следуют совету оставаться дома, мы надеемся на такое же ответственное отношение со стороны всех тех, кто вернется из зарубежной поездки. Все это — во имя здоровья и благополучия все людей", — подчеркнул Беличев.
Он пояснил, что ранее Департамент полиции и погранохраны временно восстанавливал пограничный контроль на внутренней границе для обеспечения безопасности во время крупных визитов, а также во время разных учений.
"Восстановление пограничного контроля предполагает направление дополнительного ресурса на эстонско-латвийскую границу, поэтому мы задействуем в работах на границе кроме полицейских и пограничников также помощников полицейских, членов Кайтселийт и других", — сказал Беличев.
Полиция ходатайствует о привлечении Кайтселийта
В связи с временным восстановлением пограничного контроля на всей государственной границе Департамент полиции и погранохраны желает задействовать в охране государственной границы в течение следующего месяца ежедневно до 150 членов Кайтселийта.
Решением правительства по всей границе, включая границу между странами Шенгена, с 17 марта временно восстанавливается пограничный контроль.
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