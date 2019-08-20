20.08.2019, 11:09

ФОТО: В Пирита установили мемориальную доску в память о жертвах НКВД


rus.delfi.ee
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Galerii: 24 pilti
Foto: Margus Pahv

В 1941 году в Пирита-Козе на участке, принадлежавшем банкиру Клаусу Шеэле, произошло массовое убийство, за которым стояло НКВД. Жертв, среди которых были и эстонские государственные деятели, закопали на участке и объявили пропавшими без вести.

Детали этого ужасного инцидента были обнародованы лишь в начале 90-х, уже после восстановления независимости Эстонии.

В память о жертвах НКВД на участке теперь установлена мемориальная доска.

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