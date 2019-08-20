20.08.2019, 11:09
ФОТО: В Пирита установили мемориальную доску в память о жертвах НКВД
В 1941 году в Пирита-Козе на участке, принадлежавшем банкиру Клаусу Шеэле, произошло массовое убийство, за которым стояло НКВД. Жертв, среди которых были и эстонские государственные деятели, закопали на участке и объявили пропавшими без вести.
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