ФОТО: В Пирита установили мемориальную доску в память о жертвах НКВД

В 1941 году в Пирита-Козе на участке, принадлежавшем банкиру Клаусу Шеэле, произошло массовое убийство, за которым стояло НКВД. Жертв, среди которых были и эстонские государственные деятели, закопали на участке и объявили пропавшими без вести.
Детали этого ужасного инцидента были обнародованы лишь в начале 90-х, уже после восстановления независимости Эстонии.
В память о жертвах НКВД на участке теперь установлена мемориальная доска.
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