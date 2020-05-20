ФОТО | В Пирита более 1600 домов остались без электричества и воды, светофоры не работают
В среду в 12:43 из-за неисправности в Пирита без электричества остались 1667 домохозяйств. Кроме того не работают светофоры, света нет и в некоторых магазинах.
В среду в 12:43 из-за неисправности в Пирита без электричества остались 1667 домохозяйств. Кроме того не работают светофоры, света нет и в некоторых магазинах.
Например, без электричества остались магазины Grossi и Ecoland на Мяхе. Банковские автоматы также не работают. Delfi сообщили, что в Пирита также не течет вода из крана.
Предприятие Esmar Vesi, которое обеспечивает Пирита водой, объяснило Delfi, что в зоне их обслуживания несколько тысяч жителей остались без воды. "Электрики нас не предупредили, и обесточили подстанцию. Теперь они куда-то пропали. Кто-то получил электронное письмо, что около половины третьего подача электричества возобновится", — ответила фирма.
Elektrilevi объяснила Delfi, что причина отключения электроэнергии выясняется. Большинству клиентов восстановят подачу электричества в течение пары часов, в случае с остальными может пойти больше времени.
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