ФОТО | В парке Таммсааре появилась уникальная игровая площадка

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, вместе со строительством детской площадки завершен очередной этап масштабных работ по обновлению парка. ”Мы имеем дело с одним из самых важных парков города, который в ходе основательной перестройки стал частью современного городского пространства. В парке созданы возможности для проведения свободного времени для горожан и гостей столицы разного возраста, — сказал Кландорф. — Весной в парке были установлены новые, погодоустойчивые скамейки, на которых можно отдохнуть после прогулки. Теперь парк предлагает увлекательный досуг и для детей. Это красивая точка в завершающемся году”.

Игровая площадка расположена на территории между бульваром Эстония и павильоном парка Таммсааре. ”Музыкальная игровая площадка, символически расположенная рядом с ”Эстонией”, приглашает детей окунуться в мир музыки.

На детской площадке установлены музыкальные инструменты, такие как барабаны бонго и ксилофон, на которых дети различных возрастов могут играть музыкальные мелодии. Кроме этого, на площадке установлены горки, безопасные батуты и лестницы. Надеюсь, что все, кто с нетерпением ждал открытия детской площадки, согласятся, что ожидание того стоило”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Стоимость работ составила 357 000 евро.

Управа Кесклинна