ФОТО: В парке Таммсааре открылась выставка ”Свои”

Выставка демонстрирует, насколько многообразно население нашей небольшой страны. Эстонию населяют более 200 национальностей, к тому же нельзя забывать о своих малых культурах, таких как кихнуская, выруская, сетуская, саареская и многие другие, сообщает Раэпресс.



Фото: Раэпресс



Куратор выставки Анника Хаас отметила, что не стоит разделять людей на ”своих” и ”чужих”, лучше быть друг для друга своими, пусть мы в чем-то и отличаемся.

На выставке представлены работы следующих фотографов: Аннела Самуэль, Райт Туулас, Биргит Пюве, Жереми Юнг и Анника Хаас. Оформила выставку Катри Хаарде при участии Digiprint. Проект подготовлен при сотрудничестве Таллиннского коммунального департамента и Парка Кадриорг.