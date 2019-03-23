ФОТО: В парке Таммсааре открылась выставка ”Свои”
На фотовыставке ”Свои” ("Omad") можно увидеть портреты жителей Эстонии, представляющие народы, которые населяют нашу страну.
На фотовыставке ”Свои” ("Omad") можно увидеть портреты жителей Эстонии, представляющие народы, которые населяют нашу страну.
Выставка демонстрирует, насколько многообразно население нашей небольшой страны. Эстонию населяют более 200 национальностей, к тому же нельзя забывать о своих малых культурах, таких как кихнуская, выруская, сетуская, саареская и многие другие, сообщает Раэпресс.
Куратор выставки Анника Хаас отметила, что не стоит разделять людей на ”своих” и ”чужих”, лучше быть друг для друга своими, пусть мы в чем-то и отличаемся.
На выставке представлены работы следующих фотографов: Аннела Самуэль, Райт Туулас, Биргит Пюве, Жереми Юнг и Анника Хаас. Оформила выставку Катри Хаарде при участии Digiprint. Проект подготовлен при сотрудничестве Таллиннского коммунального департамента и Парка Кадриорг.
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