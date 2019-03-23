23.03.2019, 13:25

ФОТО: В парке Таммсааре открылась выставка ”Свои”


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ФОТО: В парке Таммсааре открылась выставка ”Свои”
Фото: Раэпресс

На фотовыставке ”Свои” ("Omad") можно увидеть портреты жителей Эстонии, представляющие народы, которые населяют нашу страну.

Выставка демонстрирует, насколько многообразно население нашей небольшой страны. Эстонию населяют более 200 национальностей, к тому же нельзя забывать о своих малых культурах, таких как кихнуская, выруская, сетуская, саареская и многие другие, сообщает Раэпресс.

Фото: Раэпресс


Куратор выставки Анника Хаас отметила, что не стоит разделять людей на ”своих” и ”чужих”, лучше быть друг для друга своими, пусть мы в чем-то и отличаемся.

На выставке представлены работы следующих фотографов: Аннела Самуэль, Райт Туулас, Биргит Пюве, Жереми Юнг и Анника Хаас. Оформила выставку Катри Хаарде при участии Digiprint. Проект подготовлен при сотрудничестве Таллиннского коммунального департамента и Парка Кадриорг.

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