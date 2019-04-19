19.04.2019, 10:30
ФОТО: В парке Ряягу отмечают канун Пасхи деревом шоколадных яиц
Управа района Кристийне украсила дерево в парке Ряягу (Нымме теэ 52) шоколадными яйцами, чтобы отпраздновать наступающую Пасху.
Управа района Кристийне украсила дерево в парке Ряягу (Нымме теэ 52) шоколадными яйцами, чтобы отпраздновать наступающую Пасху.
”Мы начали празднование грядущий Пасхи, деревом шоколадных яиц. Пасхальное дерево было украшено 150 шоколадными яйцами. Я надеюсь, что небольшой сюрприз порадует всех,” — говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Управа района Кристийне желает светлой Пасхи!
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