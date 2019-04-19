ФОТО: В парке Ряягу отмечают канун Пасхи деревом шоколадных яиц

”Мы начали празднование грядущий Пасхи, деревом шоколадных яиц. Пасхальное дерево было украшено 150 шоколадными яйцами. Я надеюсь, что небольшой сюрприз порадует всех,” — говорит старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Управа района Кристийне желает светлой Пасхи!