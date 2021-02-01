ФОТО | В парке Ряэгу в столичном Кристийне открыт сказочный Зимний парк

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, фестиваль света получил в этом году новую концепцию, и был во многом организован в знак признательности тем горожанам, кто принес свои новогодние ёлки в пункты сбора.

”Мы выбрали на этот раз более дружелюбное к природе направление, по-новому организовав ежегодную акцию по вторичному использованию ёлок. Львиная доля них была направлена на теплоэлектростанции Utilitas, где они превратятся в зеленую электро- и теплоэнергию. А из наиболее хорошо сохранившихся деревьев в парке Ряэгу были скомпонованы интересные инсталляции”, — пояснил Рийбе.

В результате проведенных в минувшие выходные дни работ парк Ряэгу был украшен различными инсталляциями, включающими в себя иллюминацию, декорацию в виде элементов дома, а также шалаш из ёлок.

”Теперь у жителей города появилась еще одна причина выбраться из дома и почувствовать радость от настоящей северной зимы. Наш Зимний парк в Кристийне будет открыт практически до Масленицы, и поскольку прогнозы обещают нам продолжение красивой погоды, то я надеюсь, что горожане смогут насладиться результатами работы художников, полюбуются на красоту и также узнают что-то новое для себя. Приглашаю всех посетить парк Ряэгу, при этом прошу обязательно соблюдать меры предосторожности — носить маски и соблюдать безопасную дистанцию”, — добавил старейшина Кристийне.

Управа Кристийне