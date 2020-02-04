ФОТО | В парке Ряэгу в Кристийне обновили озеленение

В парке Ряэгу (Räägu) в районе Кристийне была заменена часть кустов и деревьев. Целью проекта было создать новое решение озеленения парка вместо прежнего, чтобы оно лучше сочеталось с окружающей средой. В конце прошлого года из почвы были удалены старые кусты, после чего высадили новые растения нескольких видов — группами и в виде сплошной посадки. Зоны нового озеленения создают единое целое с имеющимися кустами и деревьями.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе пояснил, что улучшение облика и наведение порядка в парках является одним из приоритетов Управы Кристийне. ”Прошлой осенью мы в нескольких местах района отремонтировали парковые дорожки, парковый инвентарь был заменен на новый, установлены новые скамейки и урны для мусора. Старые кусты в парке Ряэгу требовали замены. Интенсивность пользования парком возросла после строительства поблизости многоквартирных домов. Жители ценят парк Ряэгу за его живописность и удобное расположение в жилом квартале, здесь находится комфортабельная и безопасная зеленая зона отдыха. Возможности для активного времяпрепровождения созданы как для пожилых жителей, так и для детей”, — подчеркнул Рийбе.
Работы проведены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. В планах на 2020-й год также значится обновление разметки на площадке для баскетбола и установка новых сеток на кольцах. Парк Ряэгу представляет собой зону озеленения площадью 1 га на углу улиц Нымме теэ и Ряэгу (Нымме теэ, 52).
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