ФОТО | В парке Ряэгу в Кристийне обновили озеленение

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе пояснил, что улучшение облика и наведение порядка в парках является одним из приоритетов Управы Кристийне. ”Прошлой осенью мы в нескольких местах района отремонтировали парковые дорожки, парковый инвентарь был заменен на новый, установлены новые скамейки и урны для мусора. Старые кусты в парке Ряэгу требовали замены. Интенсивность пользования парком возросла после строительства поблизости многоквартирных домов. Жители ценят парк Ряэгу за его живописность и удобное расположение в жилом квартале, здесь находится комфортабельная и безопасная зеленая зона отдыха. Возможности для активного времяпрепровождения созданы как для пожилых жителей, так и для детей”, — подчеркнул Рийбе.

Работы проведены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. В планах на 2020-й год также значится обновление разметки на площадке для баскетбола и установка новых сеток на кольцах. Парк Ряэгу представляет собой зону озеленения площадью 1 га на углу улиц Нымме теэ и Ряэгу (Нымме теэ, 52).

Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне