ФОТО | В память о жертвах мартовской депортации в Таллинне зажгли свечи, а Батарейная тюрьма окрасилась в красный цвет

Эстонский институт исторической памяти организовал сегодня, в годовщину депортации 1949 года, световую инсталляцию на стенах Батарейной тюрьмы в Таллинне, окрасив ее в красный цвет. Инсталляция посвящена депортированным и всем репрессированным коммунистическим Советским Союзом.

В Батарейной тюрьме советский режим содержал тысячи жителей Эстонии по идеологическим причинам. Многие узники Батарейной тюрьмы были убиты или погибли позже в Сибири.

Примерно через четыре года Эстонский институт исторической памяти откроет в восточном крыле здания Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр. Цель учреждения — исследовать преступления коммунистических режимов и повышать осведомленность об этой теме среди международной общественности.