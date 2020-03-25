25.03.2020, 21:27

ФОТО | В память о жертвах мартовской депортации в Таллинне зажгли свечи, а Батарейная тюрьма окрасилась в красный цвет

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Foto: Priit Simson

25 марта минует 70 лет со дня, когда началась мартовская депортация. В 1949 году советская власть отправила насильственно в Сибирь около 22 000 жителей Эстонии, которых заклеймили ”социально чуждыми элементами”.

Эстонский институт исторической памяти организовал сегодня, в годовщину депортации 1949 года, световую инсталляцию на стенах Батарейной тюрьмы в Таллинне, окрасив ее в красный цвет. Инсталляция посвящена депортированным и всем репрессированным коммунистическим Советским Союзом.

В Батарейной тюрьме советский режим содержал тысячи жителей Эстонии по идеологическим причинам. Многие узники Батарейной тюрьмы были убиты или погибли позже в Сибири.

Примерно через четыре года Эстонский институт исторической памяти откроет в восточном крыле здания Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр. Цель учреждения — исследовать преступления коммунистических режимов и повышать осведомленность об этой теме среди международной общественности.

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