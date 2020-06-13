13.06.2020, 09:45
ФОТО | В память о жертвах июньской депортации на площади Вабадузе установили "Вагон слез"
В воскресенье исполнится 79 лет со дня июньской депортации. В Таллинне на экране площади Вабадузе поэтому можно увидеть обзор с именами более 12 000 репрессированных, которых напрямую коснулось произошедшее в 1941 году. В память о жертвах на площади сделали инсталляцию "Вагон слез".
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