ФОТО: В Палдиски муж облил жену растворителем и поджег. До этого он разбил ей голову и пытался зарезать

Через 47 дней после поджога. ”Все произошло очень быстро. Я пошла в ванную, чтобы вымыть руки. Муж стоял возле раковины. Я хотела помыть руки в ванне и наклонилась. Неожиданно я почувствовала странный запах и то, что по мне течет жидкость. Я хотела включить душ, чтобы смыть ее, но не успела переключить режим. Он уже поджег спичку и кинул в меня. Я загорелась. Этот момент я помню очень хорошо”, — рассказала женщина следователям, которые пришли к ней прямо в больницу.

”Заработал душ, и я стала поливать себя водой. Александр отобрал у меня душ и принялся сам тушить им меня. Я пыталась помогать руками. Мои последние слова… Огонь потух, и до того момента, пока я не посмотрела в зеркало, я не осознавала, что случилось. Просто стояла и смотрела на мужа. Спросила, что он делает. Он вышел из ванной, и дальнейшее я уже помню смутно”.

”Я не хотела, чтобы о наших ссорах узнали посторонние. Я опустошена и не знаю, что делать. Но я не представляю дальнейшей жизни с Александром”, — сказала пострадавшая.

За поджог жены суд наказал Александра шестью годами реального заключения. Прокурор отметил, что мужчина годами терроризировал жену, избивал и даже резал ножом. На его вопрос о том, верит ли Александр в свое исправление после отбытия наказания, подсудимый ответил: ”Конечно! Я же люблю ее. Я выбрал ее в жены на всю жизнь, но теперь произошло это…”

Мужчина утверждает, что жена подожгла себя сама. ”Мы были дома вдвовем. Отмечали 40 дней со дня смерти сестры жены. Пили спиртное. 0,7 портвейна "777", который я купил в 10:30 утра за наличные и которого хватает на восемь стаканов”.

Александр говорит, что не очень любил сестру жены, и во время распития алкоголя Валентина стала припоминать ему это. Завязалась словесная перепалка. ”Я увидел, что жене хватит и что если она выпьет еще стакан, то совсем потеряет контроль над собой. Поэтому я решил отнести портвейн на балкон”.

Вместо того, чтобы взять портвейн, женщина, по его словам, схватила бутылку с растворителем. Как пояснил Александр, растворитель стоял на балконе, потому что там шел ремонт и средство было необходимо для удаления излишков клея.

”Поскольку жена успела отвинтить крышку, то, когда я схватил бутылку, жидкость вылилась на ее одежду. Бутылку она мне так и не отдала. Она оттолкнула меня свободной рукой и убежала в ванную”.

”Я последовал за ней и увидел, как она поджигает спички и подносит к себе. Спички лежали в ванной, потому что я иногда там курю. Я попытался отобрать их у нее, но это не удалось, так как она отвернулась”.