06.02.2020, 08:10

ФОТО | В одном из самых лакомых уголков столицы появится сразу три ресторана! За ними стоит один бизнесмен


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ФОТО | В одном из самых лакомых уголков столицы появится сразу три ресторана! За ними стоит один бизнесмен
Oliver Tsupsman

Уже долгое время жители Таллинна могли видеть, как в парке Таммсааре идет оживленная работа внутри и вокруг одного стеклянного здания. Естественно возникает вопрос — что там будет? Ведь речь идет об одном из самых привлекательных для инвесторов мест столицы. Изданию Ärileht стало известно, что в доме расположатся три различных ресторана, и за ними стоит один известный бизнесмен и собственник баскетбольного клуба Стен-Эрик Янтсон.

История данного стеклянного сооружения довольно интересная. Его собственником является город Таллинн, который отдал здание по договору концессии на 50 лет фирме Lai 22 OÜ. К сегодняшнему дню у фирмы уже новое имя - Pellepokk OÜ. Ее непосредственными бенефициарами являются входящие в круг собственников Astlanda Ehitus Олаф Херман (90%) и Каупо Колсар (10%). Они получили павильон на 50 лет за единовременную выплату 9,3 млн евро. У тому же они должны будут ежегодно платить за право застройки 13 000 евро. Знающие люди говорят, что это обычные условия, довольно выгодные для города. Через 50 лет павильон должен быть бесплатно возвращен городу. Построила его компания Astlanda Ehitus.

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Что будет в здании?

Изданию Ärileht стало известно, что в расположенном в "сладком" местечке самого центра Таллинна павильоне реальную деятельность будет вести предприниматель Стен-Эрик Янтсон. В последнее время он известен скорее как собственник баскетбольного клуба Tallinna Kalev (не путать с более известным Kalev / Cramo).

У Янтсона в Таллинне несколько точек общественного питания. Это Manna la Roosa, Tai Boh и расположенный в Ülemiste City итальянский ресторан POMO. Как Янтсон сообщил изданию Ärileht, он подумывает также о том, чтобы взять под свое крыло и бывшее кафе Moskva на площади Вабадузе.

Но сейчас про павильон в парке Таммсааре. Там откроют двери сразу три различных ресторана. Все под опёкой Янтсона. Первый - ресторан POMO, относящийся к той же сети итальянских ресторанов, которую бизнесмен хочет и дальше расширять в Эстонии. Вторым будет кафе-ресторан Cafe Opera - заведение, создаваемое по собственной концепции Янтсона и его товарищей. "Днем - кафе, вечером - ресторан a la carte", - прокомментировал предприниматель.

Обе предприятия общественного питания будут открыты уже на следующей неделе.
Что касается третьего заведения, то бизнесмен пока на счет него немногословен. "Открытие - в марте, и пока оставил бы это в тайне. Будет сюрприз", - загадочно говорит Янтсон.

Три собственника

Три ресторана, как и принято в этом бизнесе, находятся под тремя фирмами. В первой (Viru Grill OÜ) Янтсону принадлежит 35% акций, во второй (Cafe Opera OÜ) примерно половина. Около половины и в Pomo Eesti OÜ.

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