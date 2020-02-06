ФОТО | В одном из самых лакомых уголков столицы появится сразу три ресторана! За ними стоит один бизнесмен

У Янтсона в Таллинне несколько точек общественного питания. Это Manna la Roosa, Tai Boh и расположенный в Ülemiste City итальянский ресторан POMO. Как Янтсон сообщил изданию Ärileht, он подумывает также о том, чтобы взять под свое крыло и бывшее кафе Moskva на площади Вабадузе.
Но сейчас про павильон в парке Таммсааре. Там откроют двери сразу три различных ресторана. Все под опёкой Янтсона. Первый - ресторан POMO, относящийся к той же сети итальянских ресторанов, которую бизнесмен хочет и дальше расширять в Эстонии. Вторым будет кафе-ресторан Cafe Opera - заведение, создаваемое по собственной концепции Янтсона и его товарищей. "Днем - кафе, вечером - ресторан a la carte", - прокомментировал предприниматель.
Обе предприятия общественного питания будут открыты уже на следующей неделе.
Что касается третьего заведения, то бизнесмен пока на счет него немногословен. "Открытие - в марте, и пока оставил бы это в тайне. Будет сюрприз", - загадочно говорит Янтсон.
Три собственника
Три ресторана, как и принято в этом бизнесе, находятся под тремя фирмами. В первой (Viru Grill OÜ) Янтсону принадлежит 35% акций, во второй (Cafe Opera OÜ) примерно половина. Около половины и в Pomo Eesti OÜ.
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