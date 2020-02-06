ФОТО | В одном из самых лакомых уголков столицы появится сразу три ресторана! За ними стоит один бизнесмен

История данного стеклянного сооружения довольно интересная. Его собственником является город Таллинн, который отдал здание по договору концессии на 50 лет фирме Lai 22 OÜ. К сегодняшнему дню у фирмы уже новое имя - Pellepokk OÜ. Ее непосредственными бенефициарами являются входящие в круг собственников Astlanda Ehitus Олаф Херман (90%) и Каупо Колсар (10%). Они получили павильон на 50 лет за единовременную выплату 9,3 млн евро. К тому же они должны будут ежегодно платить за право застройки 13 000 евро. Знающие люди говорят, что это обычные условия, довольно выгодные для города. Через 50 лет павильон должен быть бесплатно возвращен городу. Построила его компания Astlanda Ehitus.

Что будет в здании?

Изданию Ärileht стало известно, что в расположенном в "сладком" местечке самого центра Таллинна павильоне реальную деятельность будет вести предприниматель Стен-Эрик Янтсон. В последнее время он известен скорее как собственник баскетбольного клуба Tallinna Kalev (не путать с более известным Kalev / Cramo).