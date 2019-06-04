04.06.2019, 16:49

ФОТО: В Нымме произошла авария с участием автобуса: пострадали восемь человек


rus.delfi.ee
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Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge Nõmmel
Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge NõmmelFoto: Lugeja foto

Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль.

По данным полиции пострадали восемь человек, одни из них находится в тяжелом состоянии.

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