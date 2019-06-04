04.06.2019, 16:49
ФОТО: В Нымме произошла авария с участием автобуса: пострадали восемь человек
Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль.
Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус и автомобиль.
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