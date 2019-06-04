04.06.2019, 16:49

ФОТО | В Нымме произошла авария с участием автобуса: пострадали 14 человек

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rus.delfi.ee
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Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge Nõmmel
Liinibussi ja sõiduauto kokkupõrge NõmmelFoto: Lugeja foto

Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус номер 33 и автомобиль Volvo.

"Сегодня в 16.23 на улице Пыллу произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля”, — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт Delfi.

В аварии пострадали 14 человек, из них одна пострадавшая — женщина средних лет — в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Причины несчастья выясняются.

На месте работает аварийная группа полиции.

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