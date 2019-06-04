04.06.2019, 16:49
ФОТО | В Нымме произошла авария с участием автобуса: пострадали 14 человек(10)
Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус номер 33 и автомобиль Volvo.
Во вторник вечером в таллиннском районе Нымме на улице Пыллу произошло ДТП: столкнулись автобус номер 33 и автомобиль Volvo.
"Сегодня в 16.23 на улице Пыллу произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля”, — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт Delfi.
В аварии пострадали 14 человек, из них одна пострадавшая — женщина средних лет — в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Причины несчастья выясняются.
На месте работает аварийная группа полиции.
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