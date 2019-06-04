ФОТО | В Нымме произошла авария с участием автобуса: пострадали 14 человек

"Сегодня в 16.23 на улице Пыллу произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля”, — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт Delfi.

В аварии пострадали 14 человек, из них одна пострадавшая — женщина средних лет — в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Причины несчастья выясняются.

На месте работает аварийная группа полиции.