ФОТО | В Нымме началось строительство туннеля для лыжников

Автобусы линий 10, 27, 33, 36 и 45 с начала рабочего дня 12 августа и до конца рабочего дня 18 августа в направлениях на Вяйке-Ыйсмяэ и Копли пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Раудтеэ, Рахумяэ, Тервизе, Сютисте, бульвару Сыпрузе, перекрестку бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте с остановками на объезде на Пярнуском шоссе — на остановке "Нымме" автобусов линий 23, 36 и 45, на улице Раудтеэ — на остановке "Кыуэ", на улице Рахумяэ — на остановках "Рахумяэ" и "Кальмисту", на улице Тервизе — на остановке "Тервизе".

В направлении Вана-Пяэскюла и Мяннику маршрут объезда будет пролегать по круговой развязке бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте, бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ, Раудтеэ и Пярнускому шоссе с остановками на объезде на улице Тервизе — остановка "Тервизе", на улице Рахумяэ — на остановках "Кальмисту" и "Рахумяэ", на улице Раудтеэ — на основке "Кыуэ".